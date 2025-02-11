Galatasaray - Adana Demirspor maçı flaş iddia! Hacıosmanoğlu hepsinin ipini çekiyor

Süper Lig'de haftaya damga vuran Adana Demirspor- Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Mertens'in ceza sahasında yerde kalması sonrası 10. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltının ardından Adana Demirspor 30. dakikada sahadan çekilmiş ve karşılaşma tatil edilmişti. Çok sayıda futbol yorumcusunun hatalı bulduğu penaltı kararının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

"MHK'NIN İSTİFASI İSTENECEK"

Sabah'ta yer alan haberde İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında TFF'nin yarın olağanüstü gündemle toplanarak karşılaşmada yaşanan olayları da masaya yatıracağı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetiminin istifasını isteyeceği öne sürüldü.

MERTENS PFDK'YA SEVK EDİLECEK Mİ?

Öte yandan TFF Hukuk Kurulu'nun, bugün Galatasaray - Adana Demirspor maçıyla ilgili disiplin sevklerini yapması bekleniyor. Hakemi aldatmaya yönelik hareketiylei haksız penaltı kazanarak olayların fitilini ateşlediği öne sürülen Galatasaraylı Mertens'in PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak konusu.