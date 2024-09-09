Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 23:59 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 00:05
Galatasaray forması giyen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, ülkesi Romanya'ya geri döndü.
Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takımda düşünülmeyen futbolcu ile beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulması beklenmeyen Alexandru Cicaldau, ülkesi Romanya'ya geri döndü.
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun Craiova'ya transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır."
SEZON KARNESİ
Cicaldau geçen sezon Konyaspor forması ile 32 maça çıktı ve 1 gol atabildi.
Kaynak: tgrthaber.com