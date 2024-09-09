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Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 23:59 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 00:05
Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdı!

Galatasaray forması giyen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, ülkesi Romanya'ya geri döndü.

Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takımda düşünülmeyen futbolcu ile beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulması beklenmeyen Alexandru Cicaldau, ülkesi Romanya'ya geri döndü.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun Craiova'ya transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır."

Alexandru Cicaldau, Galatasaraydan ayrıldı

SEZON KARNESİ

Cicaldau geçen sezon Konyaspor forması ile 32 maça çıktı ve 1 gol atabildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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