Galatasaray, Alvaro Morata transferini fırsata çeviriyor! Kasa müthiş dolacak

Galatasaray'a 1,5 yıllığına kiralanan Alvaro Morata'nın İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Galatasaray'ın bu transferden 6 milyon Euro tazminat alacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Victor Osimhen transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’da bazı oyuncular ile yolların ayrılması bekleniyor. Galatasaray'a 1,5 yıllığına kiralanan Alvaro Morata’nın takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya varan Morata, Galatasaray'ın kasasına 6 milyon Euro hediye edecek.

GALATASARAY TAZMİNAT İSTİYOR

Milan'dan 1,5 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için tazminat istedi.

6 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılıp Como’ya gitmeye hazırlanan Alvaro Morata için Galatasaray'ın 6 milyon Euro fesih bedeli alacağı iddia edildi. Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, alınacak tazminatla bedavaya gelmiş olacak.