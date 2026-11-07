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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:35

Galatasaray Amedspor CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç başladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Leao'nun golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Futbolseverler, Galatasaray-Amedspor maçının canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmadaki son gelişmeleri takip ediyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Galatasaray Amedspor CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:35

Süper Lig'de haftanın kritik karşılaşmalarından birinde lider , ikinci sıradaki 'u konuk ediyor. 25 puanlı sarı-kırmızılı ekip ile 23 puanlı Diyarbakır temsilcisinin mücadelesi 'ta oynanıyor. 'in yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maçtan dakika dakika gelişmeler...

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD platformunu kullanabiliyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmıyor.

Galatasaray Amedspor CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç başladı

GALATASARAY AMEDSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

  • Maç: Galatasaray - Amedspor
  • Tarih: 7 Kasım 2026 Cumartesi
  • Saat: 19.00
  • Stadyum: RAMS Park
  • Hakem: Halil Umut Meler
  • Canlı yayın: beIN SPORTS 1
  • İnternetten izleme: TOD
Galatasaray Amedspor CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç başladı

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 23 gol atıp 12 gol yedi.

25 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

AMEDSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Diyarbakır temsilcisi, rakip filelere 25 gol gönderirken kalesinde 11 gol gördü.

23 puanla ikinci sırada bulunan Amedspor, son maçında sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Barış Alper Yılmaz.

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Gökhan Gül, Furkan Soyalp, Saba, Orban, Diagne.

GALATASARAY AMEDSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Galatasaray-Amedspor karşılaşmasında ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

7' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Leao, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

33' Karşılaşmanın ilk 33 dakikalık bölümü Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

ETİKETLER
#galatasaray
#amedspor
#halil umut meler
#rams park
#bein sports 1
#Spor
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