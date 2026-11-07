Galatasaray Amedspor CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç başladı

Süper Lig'de haftanın kritik karşılaşmalarından birinde lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u konuk ediyor. 25 puanlı sarı-kırmızılı ekip ile 23 puanlı Diyarbakır temsilcisinin mücadelesi RAMS Park'ta oynanıyor. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maçtan dakika dakika gelişmeler...

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD platformunu kullanabiliyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmıyor.

GALATASARAY AMEDSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Maç: Galatasaray - Amedspor

Tarih: 7 Kasım 2026 Cumartesi

Saat: 19.00

Stadyum: RAMS Park

Hakem: Halil Umut Meler

Canlı yayın: beIN SPORTS 1

İnternetten izleme: TOD

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 23 gol atıp 12 gol yedi.

25 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

AMEDSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Diyarbakır temsilcisi, rakip filelere 25 gol gönderirken kalesinde 11 gol gördü.

23 puanla ikinci sırada bulunan Amedspor, son maçında sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Barış Alper Yılmaz.

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Gökhan Gül, Furkan Soyalp, Saba, Orban, Diagne.

GALATASARAY AMEDSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Galatasaray-Amedspor karşılaşmasında ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

7' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Leao, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

33' Karşılaşmanın ilk 33 dakikalık bölümü Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.