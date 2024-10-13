Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13 Ekim 2024 16:12 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:14

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor​ ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman 4’e 2 hücum çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.