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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 16:12 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:14
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor​ ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman 4’e 2 hücum çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: tgrthaber.com
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