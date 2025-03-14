Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray - Antalyaspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Beşiktaş derbisi öncesinde hata yapmak istemeyen Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele veriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray - Antalyaspor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 20:49

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, RAMS Park'taki Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı ile başladı. Galatasaray, kendi sahasındaki mücadeleden galip ayrılmak ve şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalarken, VAR'da ise Lawrence Visser görev alıyor.

Resim

İLK 11'LER

https://x.com/GalatasaraySK/status/1900585231805038917

Galatasaray:Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Morata, Barış, Osimhen.

Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson, Soner Dikmen, Erdal Rakıp, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri, Larsson, Emrecan Uzunhan, Kaluzinski, Van de Streek, Veysel Sarı.

Resim

CANLI ANLATIM

https://x.com/GalatasaraySK/status/1900600617929748833

https://x.com/Antalyaspor/status/1900600621062893776

1' Maç başladı.

3' Gabriel Sara'nın kullandığı kornere Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

7' Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza sahası içinde Soner Dikmen dokunamadı. Top yandan auta gitti.

11' Antalyaspor'da Kaluzinski, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

15' Antalyasporlu futbolcular, Davinson Sanchez'in müdahalesinde penaltı itirazında bulundu. Galatasaraylı futbolcular ise ofsayt gerekçesiyle itiraz etti.

İLK MAÇTA 3 GOL

Galatasaray; Onvo Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı, Mauro Icardi (2) ve Victor Osimhen'in (1) golleriyle 3-0 kazanmıştı.

SÜPER LİG | Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11) - 5. Foto

GALATASARAY'DAN NAMAĞLUP SERİ

Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon ise 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

SÜPER LİG | Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11) - 6. Foto

OKAN BURUK-EMRE BELÖZOĞLU REKABETİ

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı. Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu. Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini ise gole kapattı.

OKAN BURUK'A PLAKET VERİLDİ

Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100 lig maçını geride bırakan Okan Buruk’a, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket hediye edildi.

Resim

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN SON LİG MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Lider, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi transferini duyurdular! Galatasaraylı yıldıza İtalyan kancası
Fatih Tekke'nin ilk transferi yıldız golcü! Trabzonspor'da Simon Banza'nın alternatifi Almanya'da bulundu
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#galatasaray
#süper lig
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#antalyaspor
#antalyaspor
#spor
#mac
#Canlı Maç
#Galatasaray-antalyaspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.