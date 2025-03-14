Galatasaray - Antalyaspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Beşiktaş derbisi öncesinde hata yapmak istemeyen Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele veriyor.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, RAMS Park'taki Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı ile başladı. Galatasaray, kendi sahasındaki mücadeleden galip ayrılmak ve şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalarken, VAR'da ise Lawrence Visser görev alıyor.

İLK 11'LER

https://x.com/GalatasaraySK/status/1900585231805038917

Galatasaray:Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Morata, Barış, Osimhen.

Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson, Soner Dikmen, Erdal Rakıp, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri, Larsson, Emrecan Uzunhan, Kaluzinski, Van de Streek, Veysel Sarı.

CANLI ANLATIM

https://x.com/GalatasaraySK/status/1900600617929748833

https://x.com/Antalyaspor/status/1900600621062893776

1' Maç başladı.

3' Gabriel Sara'nın kullandığı kornere Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

7' Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza sahası içinde Soner Dikmen dokunamadı. Top yandan auta gitti.

11' Antalyaspor'da Kaluzinski, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

15' Antalyasporlu futbolcular, Davinson Sanchez'in müdahalesinde penaltı itirazında bulundu. Galatasaraylı futbolcular ise ofsayt gerekçesiyle itiraz etti.

İLK MAÇTA 3 GOL

Galatasaray; Onvo Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı, Mauro Icardi (2) ve Victor Osimhen'in (1) golleriyle 3-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'DAN NAMAĞLUP SERİ

Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon ise 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

OKAN BURUK-EMRE BELÖZOĞLU REKABETİ

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı. Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu. Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini ise gole kapattı.

OKAN BURUK'A PLAKET VERİLDİ

Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100 lig maçını geride bırakan Okan Buruk’a, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket hediye edildi.