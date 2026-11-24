Galatasaray - Aston Villa maçının detayları merak ediliyor. Galatasaray'ın Aston Villa karşısında çıkacağı bu zorlu maçta ev sahibi konumunda olması ekibe avantaj sağlasa da ekipteki sakatlıklar dikkat çekiyor. Aston Villa mücadelesinde sakatlıklarından dolayı Osimhen, Sallai ve Rafael Leao forma giyemeyecek. Puan avantajı bulunan Aston Villa, tabloda 6. sırada yer alıyor. Peki muhtemel 11'ler kim?

GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, RAMS Park'a döneceği Aston Villa mücadelesinde ev sahibi rolünü üstleniyor. Sarı kırmızılıların 3 eksiği bulunurken Jakobs ile ilgili gelişmeler maç esnasında aktarılacak. Taraftarın heyecanla beklediği maç 24 Kasım 2026'da saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - ASTON VİLLA KARŞILAŞMASI İLK 11'LER KİMLER?

Galatasaray'ın ev sahibi konumunda olduğu 5. hafta maçında sarı kırmızılı ekip sahaya 3 eksikle çıkacak. Ralland Sallai, Rafael Leao ve Victor Osimhen tedavileri devam ettiğinden dolayı Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Takımların beklenen ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs (Eren), Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka, Alysson, Manzambi, Buendia, N.Jackson

