Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar ve UEFA kadrosuna alınmayan futbolcuların durumu merak ediliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa kupalarında üst üste aldığı galibiyetlerin ardından İngiliz temsilcisi karşısında sahaya çıkacak. Aston Villa ise Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört haftada topladığı 9 puanla Galatasaray'ın önünde yer alıyor. Galatasaray - Aston Villa maç kadrosu, 11’de kimler yer alacak? İşte detaylar…

GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa karşısına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Macar futbolcu Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, İngiliz temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise maç günü yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak. Dizinden operasyon geçiren yıldız futbolcunun durumu, teknik heyetin kadro planlamasında belirleyici olacak.

Galatasaray'da sakatlıkların yanı sıra UEFA kadrosunda bulunmayan futbolcular da Aston Villa karşılaşmasında görev alamayacak. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, statü gereği mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasıyla birlikte iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'a da yeniden dönecek. Stadın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayan sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisini kendi sahasında konuk edecek.

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında galip gelmesi halinde organizasyondaki en uzun galibiyet serisini tekrarlama fırsatı bulacak. Daha önce Devler Ligi'nde üst üste en fazla üç maç kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon Lille ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından Aston Villa karşısında da kazanırsa üç maçlık seriye ulaşacak.

Galatasaray, son olarak resmi karşılaşmalarda da başarılı bir sonuç grafiği yakaladı. Barcelona mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ise Lille ve Stuttgart karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Böylece takımın son yedi resmi maçındaki galibiyet serisi Aston Villa mücadelesi öncesinde devam ediyor.

GS ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması RAMS Park'ta oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.45 olarak açıklandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda oynanacak karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak.

Galatasaray taraftarlarının tribünlerden takip edeceği mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise tabii platformunu kullanabilecek. Galatasaray-Aston Villa karşılaşması hem televizyon hem de dijital yayın üzerinden takip edilebilecek.

İki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumuna bakıldığında Aston Villa'nın 9 puanla 6. sırada, Galatasaray'ın ise 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ilk iki haftada Sporting'e deplasmanda 3-1, Barcelona'ya ise sahasında 4-1 mağlup oldu. Ardından Lille'i deplasmanda 4-2, Stuttgart'ı ise kendi sahasında 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

Aston Villa ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. İngiliz temsilcisi, sonraki haftalarda Fenerbahçe karşısında 6-0, Norveç ekibi Viking karşısında da 3-1 galip geldi. Dördüncü haftada Barcelona deplasmanına çıkan Aston Villa, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 9 puanda kaldı.

GALATASARAY ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları belli oldu.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün.

Aston Villa: Z. Suzuki, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Leon Goretzka, Alysson, Johan Manzambi, Emiliano Buendia, Nicolas Jackson.