Galatasaray Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev müsabaka

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Taraftarların yakından takip ettiği müsabakanın canlı yayın bilgileri de belli oldu.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Karşılaşma TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.