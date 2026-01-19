Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda? Maç saati ve bilet fiyatları

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ve Atletico Madrid karşılaşması başta olmak üzere kritik buluşmalara sahne oluyor.

Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında topladığı 9 puanla yoluna devam ederken, İstanbul’daki bu mücadeleyi avantaja çevirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray Atletico Madrid maçı, hem puan tablosu hem de üst tur ihtimali bakımından kritik konumda.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 21 Ocak 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

İstanbul’da oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Maçın yayıncı kuruluşu resmi olarak açıklanmasa da karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanması öngörülüyor.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Atletico Madrid maçı biletleri 17 Ocak Cumartesi günü satışa çıkarıldı.

Karşılaşma için bilet fiyatları 2 bin 300 TL’den başlangıç gösteriyor.

Premium kategorilerde ise rakamlar 45 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor.