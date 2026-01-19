Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda? Maç saati ve bilet fiyatları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya’nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid’i İstanbul’da konuk edecek. Son 16 hedefi açısından büyük önem arz eden karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu soruları şimdiden merak ediliyor. Galatasaray Atletico Madrid maçı biletleri de satışa sunulurken bilet fiyatları da merak edilen konular arasında.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda? Maç saati ve bilet fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 00:29

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ve Atletico Madrid karşılaşması başta olmak üzere kritik buluşmalara sahne oluyor.

Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında topladığı 9 puanla yoluna devam ederken, İstanbul’daki bu mücadeleyi avantaja çevirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray Atletico Madrid maçı, hem puan tablosu hem de üst tur ihtimali bakımından kritik konumda.

Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda? Maç saati ve bilet fiyatları

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 21 Ocak 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

İstanbul’da oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Maçın yayıncı kuruluşu resmi olarak açıklanmasa da karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanması öngörülüyor.

Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda? Maç saati ve bilet fiyatları

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Atletico Madrid maçı biletleri 17 Ocak Cumartesi günü satışa çıkarıldı.

Karşılaşma için bilet fiyatları 2 bin 300 TL’den başlangıç gösteriyor.

Premium kategorilerde ise rakamlar 45 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.