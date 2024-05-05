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05 May 2024 10:14 - Güncelleme : 05 May 2024 10:15

Galatasaray avantajı kaybetmek istemiyor! İşte Sivasspor maçının muhtemel 11'i...

Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Galatasaray, bugün evinde Sivasspor'u ağırlayacak. İşte Galatasaray-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri...

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
Galatasaray avantajı kaybetmek istemiyor! İşte Sivasspor maçının muhtemel 11&#039;i...

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bugün saat 19.00'da Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 

GALATASARAY YENİLMİYOR

Adeta şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SİVASSPOR İLE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor bugün 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar 21 kez galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakiplerini mağlup etti. 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 73 gole karşılık, Sivasspor 45 gol kaydetti.

Galatasaray avantajı kaybetmek istemiyor! İşte Sivasspor maçının muhtemel 11'i... - 1. Resim

İŞTE MUHTEMEL 11’LER...

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, İcardi

Sivasspor: Nikolic, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Ziya, Charisis, İbrahim, Turgunboev, Njie, Manaj

Kaynak: tgrthaber.com
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