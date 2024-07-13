Galatasaray, Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman'ın sözleşmesini yeniledi
Editör: Faruk Arvas / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 14:58
Galatasaray, Efe Akman'ın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yaz transfer döneminde şu ana kadar sadece Bathsuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takımda sıcak bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY, GENÇ YILDIZ EFE AKMAN'LA SÖZLEŞME İMZALANDI
Galatasaray, iç transferde 18 yaşındaki genç oyuncusuyla mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, orta sahada görev yapan Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Kaynak: tgrthaber.com