Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek oyuncusu Derrick Köhn ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu.

4 MİLYON EUROLUK TRANSFER BEDELİ

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir"

19 MAÇTA 1 GOL

2023-2024 sezonunun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 19 müsabakaya çıkan Köhn, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.