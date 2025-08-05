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 | Selahattin Demirel

Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Frankowski'nin yeni takımı

Galatasaray Kulübü, Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin 2 sezonluğuna ve zorunlu satın alma şartıyla Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes'e kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Frankowski'nin yeni takımı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 21:19

Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025-2026 sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026-2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027-2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Frankowski'nin yeni takımı

HER SEZON İÇİN 2 MİLYON 750'ŞER BİN AVRO

Yapılan anlaşmaya göre Rennes, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları için ayrı ayrı 2 milyon 750 bin avro tutarında geçici bedeli ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle Fransız kulübü, Galatasaray'a 5 milyon 700 bin avro bonservis bedeli verecek. Ayrıca, anlaşmada 2027-2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1 milyon 300 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer alıyor.

Frankowski, geçen sezon ara transferde ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı. Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol 'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#ligue 1
#Stade Rennais
#Przemyslaw Adam Frankowski
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