Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Frankowski'nin yeni takımı

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025-2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026-2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027-2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

HER SEZON İÇİN 2 MİLYON 750'ŞER BİN AVRO

Yapılan anlaşmaya göre Rennes, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları için ayrı ayrı 2 milyon 750 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle Fransız kulübü, Galatasaray'a 5 milyon 700 bin avro bonservis bedeli verecek. Ayrıca, anlaşmada 2027-2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1 milyon 300 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer alıyor.

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı. Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.