Galatasaray - AZ Alkmaar | CANLI ANLATIM

İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 4-1'in rövanşında evinde AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. İlk maçı 4-1'lik skorla kaybeden sarı-kırmızılılar sahadan farklı galip ayrılarak tur atlama peşinde olacak.
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott
Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata'nın rövanş karşılaşmasında yer alması beklenmiyor.