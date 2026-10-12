Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:00

Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar! GS Barcelona kaç kez karşılaştı, yendi mi?

GS Barcelona aralarındaki maçlar belli oldu! Galatasaray Barcelona ile 11. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada yeniden karşı karşıya gelecek. İstanbul'da futbolseverlerle buluşacak mücadele, iki takımın Avrupa kupalarındaki rekabetini yeniden gündeme taşıyor. Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olurken Barcelona, sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede Barcelona karşısına çıkacak. Galatasaray Barcelona kaç kez karşılaştı, aralarındaki maçlar kaç kaç bitti? GS Barcelona aralarındaki maçlar ve sonuçları belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar! GS Barcelona kaç kez karşılaştı, yendi mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:00

maçı, 'nin lig aşamasında iki takımın karşı karşıya geleceği önemli mücadelelerden biri olarak futbol gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki 'ta İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın Avrupa kupalarındaki geçmiş maçları, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha performansı ve bu sezon oynadıkları ilk maçların sonuçları merak ediliyor. Galatasaray, Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından sahasında puan mücadelesi verecek. Barcelona ise Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul'da sahaya çıkacak. Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar kaç kaç bitti? İşte Galatasaray Barcelona maçları…

GALATASARAY, BARCELONA İLE 11. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki mücadelesinde İspanya temsilcisi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük İtalyan hakem Marco Guida'da olacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk karşılaşmasında Portekiz'de Sporting ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Barcelona karşısında sahasında mücadele edecek.

Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar! GS Barcelona kaç kez karşılaştı, yendi mi?

Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u ağırladı. İspanyol ekibi, rakibini 5-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı. İki takımın karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın iç sahadaki Avrupa performansı da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçında dört galibiyet elde etti. Bu süreçte dört beraberlik ve iki mağlubiyet alan Galatasaray, rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.

Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar! GS Barcelona kaç kez karşılaştı, yendi mi?

Galatasaray'ın söz konusu iç saha serisi, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmayla başlayan dönemi kapsıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında kendi sahasında oynadığı maçlarda farklı sonuçlar alırken Barcelona karşılaşması da Şampiyonlar Ligi takviminin önemli mücadeleleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY BARCELONA İLE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI, BARCELONA'YI YENDİ Mİ?

Galatasaray ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin sekizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, ikisi ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynandı. İki takım arasındaki karşılaşmaların genel sonuçlarında Barcelona'nın üstünlüğü bulunuyor. İspanyol temsilcisi altı galibiyet elde ederken Galatasaray bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 10 maçta Barcelona 16 gol kaydetti, Galatasaray'ın attığı gol sayısı ise yedi oldu.

Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar! GS Barcelona kaç kez karşılaştı, yendi mi?

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki tek galibiyeti, 1994-95 sezonunda İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında geldi. 23 Kasım 1994 tarihindeki mücadele, 2-1’lik Galatasaray’ın skor üstünlüğü ile sona erdi. 

Söz konusu maçta oyuna sonradan giren isimler arasında, bugün Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk da bulunuyordu. İki takım daha sonraki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti. 2001-02 ve 2002-03 sezonlarında oynanan karşılaşmaların ardından uzun süre Avrupa kupalarında karşı karşıya gelmeyen ekipler, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yeniden rakip oldu. Barcelona, bu eşleşmede turu geçen taraf oldu.

GALATASARAY BARCELONA ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşma, 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İstanbul'da oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. 30 Mart 1994 tarihinde Barcelona'nın sahasında oynanan rövanşta ise ev sahibi ekip 3-0'lık galibiyet aldı. İki takım, 1994-95 sezonunda yeniden aynı grupta yer aldı. 14 Eylül 1994'te İspanya'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazandı. Aynı sezon İstanbul'da yapılan rövanşta ise Galatasaray, 2-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

2001-02 sezonunda yeniden eşleşen iki takım, 5 Aralık 2001 tarihinde Barcelona'da karşı karşıya geldi. İki tarafın da ikişer gol kaydettiği mücadele 2-2 sona erdi. 19 Mart 2002'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 2002-03 sezonunda da aynı grupta bulunan ekipler, 24 Eylül 2002 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Barcelona bu mücadeleyi 2-0 kazandı. 13 Kasım 2002'de İspanya'da oynanan rövanşta ise Barcelona, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla İspanyol temsilcisi, iki takım arasındaki Avrupa kupası rekabetinde üstünlüğünü sürdürdü.

İki ekip arasındaki son eşleşme, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda gerçekleşti. 10 Mart 2022 tarihinde Barcelona'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 tamamlandı. 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan rövanşta Galatasaray, Marcao'nun golüyle öne geçti. Barcelona ise Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşmayı kazandı. Bu sonuçla İspanyol ekibi tur atlayan taraf oldu. İki takımın Avrupa kupalarındaki geçmiş karşılaşmalarında Barcelona altı galibiyet alırken Galatasaray bir kez kazandı, üç maçta ise eşitlik bozulmadı.

ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#rams park
#Marco Guida
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.