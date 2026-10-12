Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar! GS Barcelona kaç kez karşılaştı, yendi mi?

Galatasaray Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında iki takımın karşı karşıya geleceği önemli mücadelelerden biri olarak futbol gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın Avrupa kupalarındaki geçmiş maçları, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha performansı ve bu sezon oynadıkları ilk maçların sonuçları merak ediliyor. Galatasaray, Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından sahasında puan mücadelesi verecek. Barcelona ise Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul'da sahaya çıkacak. Galatasaray Barcelona arasındaki maçlar kaç kaç bitti? İşte Galatasaray Barcelona maçları…

GALATASARAY, BARCELONA İLE 11. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki mücadelesinde İspanya temsilcisi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük İtalyan hakem Marco Guida'da olacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk karşılaşmasında Portekiz'de Sporting ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Barcelona karşısında sahasında mücadele edecek.

Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u ağırladı. İspanyol ekibi, rakibini 5-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı. İki takımın karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın iç sahadaki Avrupa performansı da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçında dört galibiyet elde etti. Bu süreçte dört beraberlik ve iki mağlubiyet alan Galatasaray, rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.

Galatasaray'ın söz konusu iç saha serisi, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmayla başlayan dönemi kapsıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında kendi sahasında oynadığı maçlarda farklı sonuçlar alırken Barcelona karşılaşması da Şampiyonlar Ligi takviminin önemli mücadeleleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY BARCELONA İLE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI, BARCELONA'YI YENDİ Mİ?

Galatasaray ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin sekizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, ikisi ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynandı. İki takım arasındaki karşılaşmaların genel sonuçlarında Barcelona'nın üstünlüğü bulunuyor. İspanyol temsilcisi altı galibiyet elde ederken Galatasaray bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 10 maçta Barcelona 16 gol kaydetti, Galatasaray'ın attığı gol sayısı ise yedi oldu.

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki tek galibiyeti, 1994-95 sezonunda İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında geldi. 23 Kasım 1994 tarihindeki mücadele, 2-1’lik Galatasaray’ın skor üstünlüğü ile sona erdi.

Söz konusu maçta oyuna sonradan giren isimler arasında, bugün Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk da bulunuyordu. İki takım daha sonraki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti. 2001-02 ve 2002-03 sezonlarında oynanan karşılaşmaların ardından uzun süre Avrupa kupalarında karşı karşıya gelmeyen ekipler, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yeniden rakip oldu. Barcelona, bu eşleşmede turu geçen taraf oldu.

GALATASARAY BARCELONA ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşma, 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İstanbul'da oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. 30 Mart 1994 tarihinde Barcelona'nın sahasında oynanan rövanşta ise ev sahibi ekip 3-0'lık galibiyet aldı. İki takım, 1994-95 sezonunda yeniden aynı grupta yer aldı. 14 Eylül 1994'te İspanya'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazandı. Aynı sezon İstanbul'da yapılan rövanşta ise Galatasaray, 2-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

2001-02 sezonunda yeniden eşleşen iki takım, 5 Aralık 2001 tarihinde Barcelona'da karşı karşıya geldi. İki tarafın da ikişer gol kaydettiği mücadele 2-2 sona erdi. 19 Mart 2002'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 2002-03 sezonunda da aynı grupta bulunan ekipler, 24 Eylül 2002 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Barcelona bu mücadeleyi 2-0 kazandı. 13 Kasım 2002'de İspanya'da oynanan rövanşta ise Barcelona, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla İspanyol temsilcisi, iki takım arasındaki Avrupa kupası rekabetinde üstünlüğünü sürdürdü.

İki ekip arasındaki son eşleşme, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda gerçekleşti. 10 Mart 2022 tarihinde Barcelona'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 tamamlandı. 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan rövanşta Galatasaray, Marcao'nun golüyle öne geçti. Barcelona ise Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşmayı kazandı. Bu sonuçla İspanyol ekibi tur atlayan taraf oldu. İki takımın Avrupa kupalarındaki geçmiş karşılaşmalarında Barcelona altı galibiyet alırken Galatasaray bir kez kazandı, üç maçta ise eşitlik bozulmadı.