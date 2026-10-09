Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonunun lig aşamasındaki ikinci maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Brezilya Milli Takımı'nda sağ uyluğundan sorun yaşayan Raphinha'nın son durumu ve takımda sakatlığı devam eden diğer futbolcuların sahalara dönüş tarihleri, karşılaşma öncesinde gündeme gelen başlıklar arasında bulunuyor. İki takımın İstanbul'daki mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Barcelona sakatlar ve cezalılar kimler? İşte Galatasaray Barcelona eksikleri…

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonunun lig aşamasındaki ikinci maçında Barcelona'yı 13 Ekim 2026'da RAMS Park'ta ağırlayacak ve maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, sağ uyluk sorunu nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Andreas Christensen'in kas yaralanması nedeniyle tahmini sahalara dönüş tarihi 16 Kasım 2026. Frenkie de Jong'un diz iç bağlarındaki yırtık nedeniyle tahmini geri dönüş tarihi 30 Kasım 2026. Roony Bardghji'nin çapraz bağlarındaki kısmi yırtık nedeniyle tahmini sahalara dönüş tarihi 10 Mayıs 2027. Joan Garcia ve Eric Garcia'nın diz sorunları nedeniyle tahmini geri dönüş tarihlerinin 10 Ekim 2026 olması ve durumlarının maç öncesinde netleşeceği belirtiliyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonunun lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü karşılaşacak. İstanbul'da bulunan RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'yı sahasında konuk edecek.

Galatasaray Barcelona maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanacak karşılaşma öncesinde takımların kadro durumları ve sakat futbolcuların son durumları da takip ediliyor. Barcelona cephesinden gelen açıklamalar, İstanbul'daki mücadele öncesinde konuk ekibin oyuncu durumuna ilişkin gelişmeleri gündeme taşıdı.

BARCELONA EKSİKLER/EKSİK OYUNCULAR

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, milli takımda yaşadığı sağ uyluk sorununun ardından Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Brezilya Milli Takımı'ndan ayrılarak Barcelona'ya dönen oyuncunun yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık tespit edilmedi. Buna karşın teknik direktör Hansi Flick, futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıkları da dikkate alarak dikkatli davranacaklarını belirtti. Flick, Getafe maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Raphinha'nın hem Getafe hem de Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacağını açıkladı.

Barcelona'da sakatlığı devam eden oyuncular arasında Andreas Christensen de bulunuyor. Kas yaralanması yaşayan Christensen'in sakatlığı 19 Eylül 2026 tarihinde başladı. Oyuncunun tahmini sahalara dönüş tarihi 16 Kasım 2026 olarak belirtiliyor. Bu takvim doğrultusunda Danimarkalı futbolcunun Galatasaray maçında forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

Frenkie de Jong da Barcelona'nın sakatlık nedeniyle yararlanamadığı futbolcular arasında yer alıyor. Diz iç bağlarında yırtık bulunan Hollandalı oyuncunun sakatlık tarihi 30 Haziran 2026 olarak kaydedildi. De Jong'un tahmini geri dönüş tarihi 30 Kasım 2026 olarak açıklanırken, Roony Bardghji'nin de uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Çapraz bağlarında kısmi yırtık yaşayan Bardghji'nin sakatlık tarihi 10 Ağustos 2026, tahmini sahalara dönüş tarihi ise 10 Mayıs 2027 olarak belirtiliyor.

Barcelona'da Joan Garcia ve Eric Garcia'nın sakatlık durumları da takip ediliyor. Her iki futbolcunun da diz sorunu yaşadığı, Joan Garcia'nın sakatlık tarihinin 16 Eylül 2026, Eric Garcia'nın ise 26 Eylül 2026 olduğu bildirildi. İki oyuncunun da tahmini geri dönüş tarihi 10 Ekim 2026 olarak kaydedildi. Galatasaray karşılaşması 13 Ekim'de oynanacağı için bu futbolcuların son durumları maç öncesinde netlik kazanacak.

Barcelona’da Raphinha harici sakatlık nedeniyle eksik diğer oyuncular şöyledir:

Andreas Christensen

Sakatlık nedeni: Kas yaralanması

Sakatlık tarihi: 19 Eylül 2026

Tahmini geri dönüş: 16 Kasım 2026

Frenkie de Jong

Sakatlık nedeni: Diz iç bağlarında yırtık

Sakatlık tarihi: 30 Haziran 2026

Tahmini geri dönüş: 30 Kasım 2026

Roony Bardghji

Sakatlık nedeni: Çapraz bağlarda kısmi yırtık

Sakatlık tarihi: 10 Ağustos 2026

Tahmini geri dönüş: 10 Mayıs 2027

Sakatlığı tahmini 10 Ekim’de bitmesi beklenen oyuncular ise şöyledir:

Joan Garcia

Sakatlık nedeni: Diz sorunu

Sakatlık tarihi: 16 Eylül 2026

Tahmini geri dönüş: 10 Ekim 2026

Eric Garcia