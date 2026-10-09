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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 23:22

Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu

Galatasaray Barcelona eksikler açıklandı! Barcelona'da sakatlar ve cezalı oyuncular belli olmasının ardından şimdi gözler maç kadrosuna çevrilmiş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşamasında Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın hazırlıkları sürerken Barcelona cephesindeki sakatlık gelişmeleri gündeme geldi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, düzenlediği basın toplantısında takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sağlık sorununun ardından kulübüne dönen Raphinha'nın durumu da Galatasaray maçı öncesinde merak edilen konular arasında yer aldı. Barcelona’da eksik oyuncular kimler, hangi oyuncular sakat? Galatasaray Barcelona eksik oyuncular belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 23:22

, 2026/2027 sezonunun lig aşamasındaki ikinci maçında İspanyol temsilcisi 'yı 'ta ağırlayacak. 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde Barcelona Teknik Direktörü 'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Brezilya Milli Takımı'nda sağ uyluğundan sorun yaşayan Raphinha'nın son durumu ve takımda sakatlığı devam eden diğer futbolcuların sahalara dönüş tarihleri, karşılaşma öncesinde gündeme gelen başlıklar arasında bulunuyor. İki takımın İstanbul'daki mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Barcelona sakatlar ve cezalılar kimler? İşte Galatasaray Barcelona eksikleri…

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonunun lig aşamasındaki ikinci maçında Barcelona'yı 13 Ekim 2026'da RAMS Park'ta ağırlayacak ve maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, sağ uyluk sorunu nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Andreas Christensen'in kas yaralanması nedeniyle tahmini sahalara dönüş tarihi 16 Kasım 2026.
Frenkie de Jong'un diz iç bağlarındaki yırtık nedeniyle tahmini geri dönüş tarihi 30 Kasım 2026.
Roony Bardghji'nin çapraz bağlarındaki kısmi yırtık nedeniyle tahmini sahalara dönüş tarihi 10 Mayıs 2027.
Joan Garcia ve Eric Garcia'nın diz sorunları nedeniyle tahmini geri dönüş tarihlerinin 10 Ekim 2026 olması ve durumlarının maç öncesinde netleşeceği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonunun lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü karşılaşacak. İstanbul'da bulunan RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'yı sahasında konuk edecek.

Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu

Galatasaray Barcelona maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanacak karşılaşma öncesinde takımların kadro durumları ve sakat futbolcuların son durumları da takip ediliyor. Barcelona cephesinden gelen açıklamalar, İstanbul'daki mücadele öncesinde konuk ekibin oyuncu durumuna ilişkin gelişmeleri gündeme taşıdı.

BARCELONA EKSİKLER/EKSİK OYUNCULAR

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, milli takımda yaşadığı sağ uyluk sorununun ardından Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Brezilya Milli Takımı'ndan ayrılarak Barcelona'ya dönen oyuncunun yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık tespit edilmedi. Buna karşın teknik direktör Hansi Flick, futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıkları da dikkate alarak dikkatli davranacaklarını belirtti. Flick, Getafe maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Raphinha'nın hem Getafe hem de Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacağını açıkladı.

Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu

Barcelona'da sakatlığı devam eden oyuncular arasında Andreas Christensen de bulunuyor. Kas yaralanması yaşayan Christensen'in sakatlığı 19 Eylül 2026 tarihinde başladı. Oyuncunun tahmini sahalara dönüş tarihi 16 Kasım 2026 olarak belirtiliyor. Bu takvim doğrultusunda Danimarkalı futbolcunun Galatasaray maçında forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu

Frenkie de Jong da Barcelona'nın sakatlık nedeniyle yararlanamadığı futbolcular arasında yer alıyor. Diz iç bağlarında yırtık bulunan Hollandalı oyuncunun sakatlık tarihi 30 Haziran 2026 olarak kaydedildi. De Jong'un tahmini geri dönüş tarihi 30 Kasım 2026 olarak açıklanırken, Roony Bardghji'nin de uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Çapraz bağlarında kısmi yırtık yaşayan Bardghji'nin sakatlık tarihi 10 Ağustos 2026, tahmini sahalara dönüş tarihi ise 10 Mayıs 2027 olarak belirtiliyor.

Galatasaray Barcelona eksik oyuncular! Sakatlar ve cezalılar belli oldu

Barcelona'da Joan Garcia ve Eric Garcia'nın sakatlık durumları da takip ediliyor. Her iki futbolcunun da diz sorunu yaşadığı, Joan Garcia'nın sakatlık tarihinin 16 Eylül 2026, Eric Garcia'nın ise 26 Eylül 2026 olduğu bildirildi. İki oyuncunun da tahmini geri dönüş tarihi 10 Ekim 2026 olarak kaydedildi. Galatasaray karşılaşması 13 Ekim'de oynanacağı için bu futbolcuların son durumları maç öncesinde netlik kazanacak.

Barcelona’da Raphinha harici sakatlık nedeniyle eksik diğer oyuncular şöyledir:

Andreas Christensen

  • Sakatlık nedeni: Kas yaralanması
  • Sakatlık tarihi: 19 Eylül 2026
  • Tahmini geri dönüş: 16 Kasım 2026

Frenkie de Jong

  • Sakatlık nedeni: Diz iç bağlarında yırtık
  • Sakatlık tarihi: 30 Haziran 2026
  • Tahmini geri dönüş: 30 Kasım 2026

Roony Bardghji

  • Sakatlık nedeni: Çapraz bağlarda kısmi yırtık
  • Sakatlık tarihi: 10 Ağustos 2026
  • Tahmini geri dönüş: 10 Mayıs 2027

Sakatlığı tahmini 10 Ekim’de bitmesi beklenen oyuncular ise şöyledir:

Joan Garcia

  • Sakatlık nedeni: Diz sorunu
  • Sakatlık tarihi: 16 Eylül 2026
  • Tahmini geri dönüş: 10 Ekim 2026

Eric Garcia

  • Sakatlık nedeni: Diz sorunu
  • Sakatlık tarihi: 26 Eylül 2026
  • Tahmini geri dönüş: 10 Ekim 2026
ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#hansi flick
#rams park
#Spor
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