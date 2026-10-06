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Spor
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:55

Galatasaray-Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı konuk edeceği karşılaşma için heyecan artarken taraftarlar maç biletlerinin satış tarihini araştırmaya başladı. 13 Ekim’de RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları merak ediliyor. Peki Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte Galatasaray-Barcelona maçı biletleri ile ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Galatasaray-Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Barcelona bilet fiyatları ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:55

ile , 2026-2027 sezonu lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın sahasında oynanacak mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi ’ta yapılacak. Dev karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Galatasaray Barcelona maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyor. Peki Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte Galatasaray-Barcelona maçı biletleri ile ilgili merak edilenler... 

Galatasaray-Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Barcelona maçının biletleri için henüz resmi satış tarihi açıklanmadı. Biletlerin hangi gün ve saatte satışa sunulacağına ilişkin Galatasaray tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor.

Galatasaray’ın iç saha maçlarında uyguladığı bilet satış süreci dikkate alındığında Barcelona karşılaşmasının biletlerinin de maç tarihinden önce satışa sunulması bekleniyor. Ancak satış tarihi ve saatine ilişkin resmi açıklama gelmeden kesin bir tarih vermek mümkün değil.

Galatasaray-Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY BARCELONA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray-Barcelona maçının resmi bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatların satış duyurusuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın 9 Ekim 2026’da oynayacağı karşılaşmasının biletleri ise satışa çıktı. Kasımpaşa maçı için açıklanan fiyatlar şöyle:

Premium: 24.000 TL
Delux: 23.000 TL
Lux: 22.000 TL
Classic: 20.000 TL
Kategori 1: 12.500 TL
Kategori 2: 11.000 TL
Kategori 3: 10.000 TL
Kategori 4: 9.000 TL
Kategori 5: 8.500 TL
Kategori 6: 7.500 TL
Kategori 7: 7.000 TL
Kategori 8: 4.500 TL
Kategori 9: 3.750 TL
Kategori 10: 1.905 TL
Kategori 11: 1.750 TL
Misafir: 1.750 TL

Barcelona maçının bilet fiyatları açıklandığında kategori ve fiyat bilgileri de bu haber üzerinden güncellenecek.

Galatasaray-Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Barcelona bilet fiyatları ne kadar?
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#galatasaray
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kasımpaşa
#rams park
#Spor
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