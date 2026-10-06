Galatasaray-Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın sahasında oynanacak mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak. Dev karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Galatasaray Barcelona maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyor. Peki Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte Galatasaray-Barcelona maçı biletleri ile ilgili merak edilenler...

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Barcelona maçının biletleri için henüz resmi satış tarihi açıklanmadı. Biletlerin hangi gün ve saatte satışa sunulacağına ilişkin Galatasaray tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor.

Galatasaray’ın iç saha maçlarında uyguladığı bilet satış süreci dikkate alındığında Barcelona karşılaşmasının biletlerinin de maç tarihinden önce satışa sunulması bekleniyor. Ancak satış tarihi ve saatine ilişkin resmi açıklama gelmeden kesin bir tarih vermek mümkün değil.

GALATASARAY BARCELONA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray-Barcelona maçının resmi bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatların satış duyurusuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın 9 Ekim 2026’da oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının biletleri ise satışa çıktı. Kasımpaşa maçı için açıklanan fiyatlar şöyle:

Premium: 24.000 TL

Delux: 23.000 TL

Lux: 22.000 TL

Classic: 20.000 TL

Kategori 1: 12.500 TL

Kategori 2: 11.000 TL

Kategori 3: 10.000 TL

Kategori 4: 9.000 TL

Kategori 5: 8.500 TL

Kategori 6: 7.500 TL

Kategori 7: 7.000 TL

Kategori 8: 4.500 TL

Kategori 9: 3.750 TL

Kategori 10: 1.905 TL

Kategori 11: 1.750 TL

Misafir: 1.750 TL

Barcelona maçının bilet fiyatları açıklandığında kategori ve fiyat bilgileri de bu haber üzerinden güncellenecek.