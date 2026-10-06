Galatasaray-Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın sahasında oynanacak mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak. Dev karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Galatasaray Barcelona maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyor. Peki Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte Galatasaray-Barcelona maçı biletleri ile ilgili merak edilenler...
Galatasaray-Barcelona maçının biletleri için henüz resmi satış tarihi açıklanmadı. Biletlerin hangi gün ve saatte satışa sunulacağına ilişkin Galatasaray tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor.
Galatasaray’ın iç saha maçlarında uyguladığı bilet satış süreci dikkate alındığında Barcelona karşılaşmasının biletlerinin de maç tarihinden önce satışa sunulması bekleniyor. Ancak satış tarihi ve saatine ilişkin resmi açıklama gelmeden kesin bir tarih vermek mümkün değil.
Galatasaray-Barcelona maçının resmi bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatların satış duyurusuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray’ın 9 Ekim 2026’da oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının biletleri ise satışa çıktı. Kasımpaşa maçı için açıklanan fiyatlar şöyle:
Premium: 24.000 TL
Delux: 23.000 TL
Lux: 22.000 TL
Classic: 20.000 TL
Kategori 1: 12.500 TL
Kategori 2: 11.000 TL
Kategori 3: 10.000 TL
Kategori 4: 9.000 TL
Kategori 5: 8.500 TL
Kategori 6: 7.500 TL
Kategori 7: 7.000 TL
Kategori 8: 4.500 TL
Kategori 9: 3.750 TL
Kategori 10: 1.905 TL
Kategori 11: 1.750 TL
Misafir: 1.750 TL
Barcelona maçının bilet fiyatları açıklandığında kategori ve fiyat bilgileri de bu haber üzerinden güncellenecek.