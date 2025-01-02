Galatasaray Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Eyüpspor ile görüşmelere başladı!

02 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:31

Transfer döneminin başlamasına günler kala Galatasaray trasnferde atağa geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ve Berke Özer için yönetimle görüşmelere başladı.

Okan Buruk​'un yönetimindeki Galatasaray​, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor​ forması giyen Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi, Ahmed Kutucu ve Berke Özer transferleri için Eyüpspor ile temaslarını başlattı.

BERKE ÖZER'İN SON SEZON PERDORMANSI!

24 yaşındaki Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'da 17 müsabakada süre aldı ve 7'sinde kalesini gole kapattı. Berke Özer'in Eyüpspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasını bu sezon 17 karşılaşmada terletti. 27 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 7 kez rakip fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi. Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.