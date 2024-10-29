Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası ortalık karıştı! Spor muhabiri saldırıya uğradı

29 Ekim 2024 03:55 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 04:12

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde muhabir Emre Kaplan saldırıya uğradı. Gerçekleştirilen saldırıya dair adli soruşturma başlatılırken, peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Kaplan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray​, evinde Beşiktaş​'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel​ ile Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın stadyum dışında açıklamalarda bulunmasının ardından ortalık karıştı. Spor muhabiri Emre Kaplan, maçın ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat​'ın şoförü Sezgin G.'nin saldırısına uğradı. Kaplan, burnuna aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaya dair adli soruşturma başlatıldığını açıklarken, gazeteciye peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

BAKAN BAK: SALDIRIYI KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Emre Kaplan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya dair bir açıklama yaptı.

Bakan Bak mesajında, "A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastanede tedavi altına alınan Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın yaşanan saldırıdan kısa bir süre önce yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Emre Kaplan paylaşımında, "Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.