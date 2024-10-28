Galatasaray taraftarından büyük hazırlık! Beşiktaş derbisinde koreografi şov yapacaklar

28 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:00

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Tüm biletlerin tükendiği dev derbide sarı kırmızılı taraftarların koreografi şovu yapacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig​'de 10'uncu haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray​ ile Beşiktaş​ kozlarını paylaşacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbiyi hakem Arda Kardeşler​ yönetecek.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray-Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan tüm biletler dün itibarıyla tükendi. Kombine biletlilerin de maça gelmesiyle beraber tribünlerde 50 bini aşkın seyircinin yer alması bekleniyor. Derbi maçı 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

TRİBÜNLERDE KOREOGRAFİ ŞOV

Öte yandan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarların şov hazırlığı da devam ediyor. Dev maçta tribünlerde büyük bir görsel şölen yaşanacak. Sarı kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'ın derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir koreografi hazırladığı öğrenildi.

Galatasaray taraftarı maç önü için de kulüp tarafından organize edilen etkinliklere de yoğun ilgi gösteriyor. Stadyum ve çevresinde neredeyse tüm gün sürecek etkinlikler yapılacak ve buradan da ciddi bir gelir elde edilecek.

GS STORE'DA BÜYÜK HAZIRLIK

Maç günü taraftar ürünlerinin satıldığı GS Store mağazasında da büyük bir hazırlık var. Derbi öncesi mağazalardaki ürün stokları yenilendi. Yönetim yeni ürünlerden de iyi bir gelir elde etmesi bekleniyor.