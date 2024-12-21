Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı 100-82'lik skorla mağlup etti!

21 Aralık 2024 23:35 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 23:37

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Darüşşafaka Lassa'yı 100-82 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi. Galatasaray, Darüşşafaka Lassa karşısında parkeden 100-82 galip ayrıldı.

Bu skordan sonra Galatasaray galibiyet sayısını 8 maça yükseltti. Darüşşafaka Lassa ise 9. kez mağlup oldu.