Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı 100-82'lik skorla mağlup etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 23:35 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 23:37
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Darüşşafaka Lassa'yı 100-82 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi. Galatasaray, Darüşşafaka Lassa karşısında parkeden 100-82 galip ayrıldı.
Bu skordan sonra Galatasaray galibiyet sayısını 8 maça yükseltti. Darüşşafaka Lassa ise 9. kez mağlup oldu.
Kaynak: tgrthaber.com