Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı! Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, kritik mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı! Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi bekliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 20:24

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde tüm gözler yarın oynanacak dev derbiye çevrildi. Haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maçında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin önünde 4 puanlık farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, seyircisi önünde ezeli rakibini mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe ise RAMS Park'tan galibiyetle ayrılarak puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk yarışını son haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY DERBİYE HAZIR

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper ve Osimhen ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.