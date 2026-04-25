Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı! Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi bekliyor

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde tüm gözler yarın oynanacak dev derbiye çevrildi. Haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maçında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin önünde 4 puanlık farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, seyircisi önünde ezeli rakibini mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe ise RAMS Park'tan galibiyetle ayrılarak puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk yarışını son haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper ve Osimhen ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.