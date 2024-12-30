Galatasaray dünya yıldızı stoperlerin peşinde: Van Dijk ve Kalidou Koulibaly transfer listesinde

30 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:49

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, devre arasında savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Sağ bek için arayışta olan yönetim, stoper mevkiinde de dünyaca ünlü yıldızların peşinde. Transfer listesinin ilk sıralarında ise Al Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly ve Liverpool ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Virgil van Dijk var.

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe​'ye 8 puan fark atan Galatasaray​'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon bazı maçlarda 3-5-2 sistemini deneyen ve başarılı sonuçlar alan teknik direktör Okan Buruk​, stoper bölgesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Victor Nelsson​'un performansından memnun olmayan yönetim, bu mevki için dünyaca ünlü savunmacıların peşine düşmüş durumda.

GALATASARAY'DAN KOULIBALY BOMBASI

UEFA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk hedefleyen ve kaliteli futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin önüne büyük bir fırsat transferi çıktı. Al Hilal, elden çıkarma kararı aldığı Kalidou Koulibaly’yi Galatasaray’a önerdi.

AL HİLAL KÖŞEYE SIKIŞTI

8 yabancı kuralı nedeniyle köşeye sıkışan Suudi Arabistan ekibi, 34.7 milyon Euro maaş alan Senegalli stoperi göndererek sakatlıktan dönecek Neymar’a yer açmak istiyor.

MAAŞ İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK

Galatasaray cephesi de krizi fırsata çevirme adına kolları sıvadı. Bonservis veya kiralama bedeli ödemek istemeyen Galatasaray maaş pazarlığına devam ediyor. 33 yaşındaki savunmacının alacağı ücretin hepsini Al Hilal’e ödetmek ilk plan. Aksi halde maaşın ufak bir bölümünü karşılayıp, transferin tamamlanması hedefleniyor.

TRANSFERDE MERTENS VE OSIMHEN FAKTÖRÜ

Senegalli savunmacıyla daha önce Napoli'de beraber forma giyen eski takım arkadaşları Mertens ve Osimhen'in de bu transferin bitmesi için devreye gireceği öğrenildi.

Al Hilal'de bu sezon 19 maçta süre bulan 33 yaşındaki Senegalli Koulibaly, 1 kez gol sevinci yaşadı.

İTALYAN BASININDAN VIRGIL VAN DIJK İDDİASI

Öte yandan Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Tutto Mercato Web'in haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Virgil van Dijk'i renklerine bağlamayı planlıyor.

Devre arasında bu transferi bitirmek isteyen yönetimin, Hollandalı savunmacıya, oldukça önemli bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

"GELECEK NE GETİRECEK GÖRECEĞİZ"

33 yaşındaki dev stoper; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Kulübü çok seviyorum ve kulüp de beni seviyor. Taraftarları çok seviyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Bu, başarılar elde etmek için mükemmel bir temel. Bana göre, üç ya da dört yıl daha en yüksek seviyede oynayabilirim. Gelecek ne getirecek, göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

2024/25 sezonunda Liverpool ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Virgil van Dijk; 2 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı.