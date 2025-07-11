Galatasaray dünyaca ünlü kulübün yıldızını istiyor! Avrupa devleri peşinde

Galatasaray Victor Osimhen transferi için çalışmalarını hızlandırırken dünyaca ünlü kulübün yıldızını listeye aldı. Mertens'in ayrılığı sonrası o bölgeye takviye yapılmak isteniyor. Sarı-kırmızılı ekip transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Avrupa devlerinin peşinde olduğu yıldız isim için hamle yapılacak.

Victor Osimhen transferinde gaza basan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları sürerken çok konuşulacak bir yıldız ismi gündemine aldı. Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane’nin de takıma kazandırılmasıyla birlikte dünyaca ünlü isimler transfer listesinde yer alıyor.

Özellikle Mertens'in ayrılığı sonrası hücum hattına takviye yapma kararı alan sarı kırmızılılar, Chelsea forması giyen Christopher Nkunku için devreye girdi.

OSIMHEN TRANSFERİ SONRASI PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Sarı kırmızılıların hücumun her bölgesinde görev yapabilen Fransız ismi kiralamak istediği kaydedildi. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. Yönetimin, Osimhen transferini bitirdikten sonra Christopher Nkunku için pazarlıklara başlaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 47 MAÇA ÇIKTI

Nkunku geçtiğimiz sezon Chelsea'da toplam 47 karşılaşmada görev aldı. Fransız yıldız bu maçlarda 15 gol ve 5 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Nkunku'nun, Chelsea ile olan kontratı 2029'da bitecek.