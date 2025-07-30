Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanan Galatasaray'ın sıradaki hamlesi kaleye olacak. Muslera sonrası kaleci arayışlarında olan sarı-kırmızılılar, kaleci alternatiflerini belirledi.

EDERSON ÇIKARMASI

1 numara için birçok isimle görüşen sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'den Ederson'a yoğunlaştı. İngiliz devinde net 4 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci, yıllık 6-7 milyon Euro'ya kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye hazır.

EDERSON TEKLİFİ KABUL ETTİ

Sarı-kırmızılı takımın Sportif A.Ş'den sorumlu başkan vekili Abdullah Kavukcu hem Ederson'u hem de menajerini ikna etti. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin 7-8 milyon Euro bonservis seviyesine inmesini bekliyor.

EDERSON ALTERNATİFİ HAZIR

Önceliği Ederson olan Galatasaray, alternatif olarak İnter'den Yann Sommer'i belirledi. 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, kariyerinin sonuna yaklaştığı için son seçenek olarak görülüyor. Galatasaray kısa süre önce PSG forması giyen Donnarumma için de teklif yapmıştı ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali zor görünüyor.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Brezilyalı file bekçisi için İngiliz ekibiyle 10 milyon Euro seviyesindeki bonservis için görüşmeler sürerken, oyuncu da Okan Buruk'un konuşması ile birlikte son ikna turunu tamamladı.

GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

Buruk, görüntülü konuştuğu 31 yaşındaki kalecinin kafasındaki soru işaretlerini çözüp, gelecek planlarını ve neden kendisini istediğini bir bir anlattı. Bu görüşmenin ardından Ederson da menajerine Galatasaray'ı tercih etmek istediğini iletti.