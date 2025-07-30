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 | Efe Demir

Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da rota belirlendi. Sarı-kırmızılı takım, Ederson için City ile görüşmelerini sürdürüyor. Brezilyalı file bekçisi Ederson için Manchester City, bonservisi 7 milyon Euro'ya indirdiği anda imzalar atılacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Cimbom'un alternatifi belli oldu. İşte o isim...

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Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:57

Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanan 'ın sıradaki hamlesi kaleye olacak. sonrası arayışlarında olan sarı-kırmızılılar, kaleci alternatiflerini belirledi.

Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

EDERSON ÇIKARMASI

1 numara için birçok isimle görüşen sarı-kırmızılı kulüp, 'den 'a yoğunlaştı. İngiliz devinde net 4 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci, yıllık 6-7 milyon Euro'ya kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye hazır.

Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

EDERSON TEKLİFİ KABUL ETTİ

Sarı-kırmızılı takımın Sportif A.Ş'den sorumlu başkan vekili Abdullah Kavukcu hem Ederson'u hem de menajerini ikna etti. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin 7-8 milyon Euro bonservis seviyesine inmesini bekliyor.

Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

EDERSON ALTERNATİFİ HAZIR

Önceliği Ederson olan Galatasaray, alternatif olarak İnter'den Yann Sommer'i belirledi. 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, kariyerinin sonuna yaklaştığı için son seçenek olarak görülüyor. Galatasaray kısa süre önce PSG forması giyen Donnarumma için de teklif yapmıştı ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali zor görünüyor.

Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Brezilyalı file bekçisi için İngiliz ekibiyle 10 milyon Euro seviyesindeki bonservis için görüşmeler sürerken, oyuncu da Okan Buruk'un konuşması ile birlikte son ikna turunu tamamladı.

Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

Buruk, görüntülü konuştuğu 31 yaşındaki kalecinin kafasındaki soru işaretlerini çözüp, gelecek planlarını ve neden kendisini istediğini bir bir anlattı. Bu görüşmenin ardından Ederson da menajerine Galatasaray'ı tercih etmek istediğini iletti.

Galatasaray, Ederson’un alternatifini belirledi! Herkes Donnarumma derken...

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#manchester city
#galatasaray
#transfer
#kaleci
#muslera
#Ederson
#Spor
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