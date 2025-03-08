Galatasaray efsanesi Hasan Şaş bel fıtığı ameliyatı geçirdi!

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Hasan Şaş'ın bel fıtığı ameliyatı geçirdiği açıklandı.

Efsanesi olduğu Galatasaray Kulübü, Hasan Şaş için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yayınlanan mesajda, "Eski futbolcumuz ve antrenörümüz Hasan Şaş, bugün başarılı bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.