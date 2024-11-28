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Galatasaray eski başkanlarından Mustafa Cengiz kabri başında anıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:12
Galatasaray eski başkanlarından Mustafa Cengiz kabri başında anıldı!

Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 3. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Törende aktif Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray​ eski başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 3. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Vefatının 3. yıl dönümünde Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz için Ulus Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mustafa Cengiz dönemindeki yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke, sarı-kırmızılı camiadan isimler ve Galatasaraylı taraftarlar katıldı.

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SARPER CENGİZ: O, GALATASARAY UĞRUNA ÖMRÜNÜ VERDİ

Törende konuşan oğlu Sarper Cengiz, "Bana öğrettikleri, geçen 3 senede her zaman benim rehberim oldu. 3 kişilik çekirdek bir aileydik. 2015’te eşimle beraber 2 evladımız oldu. 7 kişilik bir aileyken, 2018 yılında babam aşkı uğruna kocaman bir aileye sahip olmak istedi. O, Galatasaray uğruna ömrünü verdi. Biz ondan razısıyız. Allah da ondan razı olsun. Yürüdüğü yolda onu yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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DURSUN ÖZBEK: BU AŞKI HİSSEDENLER GALATASARAY'A HİZMET EDER

Anma töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Onu anmak için ailesi ve sevenleri burada toplandık. Galatasaray’a hizmet etmek aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray’a hizmet eder. Mustafa başkan da öyle birisiydi. Kendisine rahmet diliyorum. Galatasaray’a ettiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin geçeceği yol bu. Ahirete intikal ettikten sonra bu şekilde anılmak da güzel bir şey. Galatasaray ailesi olarak kendisine rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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