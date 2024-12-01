Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı!

01 Aralık 2024 18:14 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:09

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşılaştı. Karşılıklı gollere sahne olan maçta iki takımda 1'er puan ile sahadan ayrıldı. Galatasaray'da goller Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den gelirken Eyüpspor'da ise Emre Akbaba ve Ampem fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig​'de 14. hafta maçında Galatasaray​ evinde Eyüpspor​'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçta Eyüpspor, 13. dakikada Emre Akbaba ile skoru 1-0'a getirdi.

İlk yarının sonuna doğru 45+5'te ise Barış Alper Yılmaz attığı golle ilk yarıyı 1-1 bitmesini sağladı.

İkinci yarının başında 47. dakikada Osimhen skoru 2-1'e getiren golü attı.

Oyuna sonradan giren Ampem 71. dakikada topu filelere gönderdi ve karşılaşmada tekrar denge geldi.

Maçta başka gol olmadı ve iki takımda 1'er puana razı oldu.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Rizespor 3-0 Kayserispor

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

10'🚫Lucas Torreira şutunda Berke Özer'i geçemedi.

13'⚽Halil Akbunar'ın sağ kanatta açtığı ortaya arka direkte Emre Akbaba tamamladı ve Eyüpspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.

20'🚫Osimhen'in ceza sahası içine girer girmez çektiği şut direkten döndü.

31'🚫Sara'nın ortasında kale önünde yaşanan karambolde top kaleye doğru yöneldi. Berke Özer topu son anda uzaklaştırdı. Metehan Baltacı'nın röveşata vuruşunda Berke Özer topu bir kez daha kontrol etti.

45+5'⚽Galatasaray, Eyüspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Barış Alper Yılmaz'ın şutu kaleci Berke Özer'i mağlup etti. Maça denge geldi.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

47'⚽Galatasaray Sallai ile golü buldu. İkinci yarı golle başladı. Maçta skor 2-1 oldu.

53'🚫Yunus Akgün,Osimhen'in önüne attı. Osimhen ceza sahası içine girince Barış Alper Yılmaz'a pas verdi. Barış'ın tekte vuruşu Berke Özer'den döndü.

70'🚫Mertens'in ortasında Sallai'nin kafa vuruşu Berkez Özer'de kaldı.

71'⚽Arka direkte topla buluşan Ampem, düzgün şutunda kaleci Muslera'yı avlıyor. Maç tekrar denge geldi skor 2-2 oldu.

75'🚫Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında buluştuğu topu auta gönderdi.

87'🚫Ceza sahası içinde önce Kerem Demirbay sonra Jelert şutlarıyla kaleci Berke Özer'i geçemedi.

90'⏹ Maç sona erdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKATLANDI!

Galatasaray, Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de başlayan stoper Abdülkerim Bardakcı, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

TORREİRA DALYA DEDİ

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.

Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.

ARDA TURAN'A COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Davinson, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Torrreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sallai, Osimhen.

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Dubois, Claro, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Taşkın İlter, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Thiam, Bruno.

HAKEM KADROSU

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Murat Ergin Gözütok üstlenecek.Mücadelede dördüncü hakem olarak Reşat Onur Çoşkunses görev alacak.