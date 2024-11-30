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Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bitirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 23:53
Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bitirdi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk​ yönetimindeki idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray​, yarın saat 19.00'da RAMS Park​'ta Eyüpspor​'u konuk edecek.

Galatasarayda Eyüpspor mesaisi tamamlandı

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Kaynak: tgrthaber.com
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