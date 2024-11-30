Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bitirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 23:53
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sonlandırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek.
Kaynak: tgrthaber.com