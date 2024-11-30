Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bitirdi!

30 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 23:53

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Trabzonspor'dan TFF ve MHK'ya sert paylaşım!

Trabzonspor'dan TFF ve MHK'ya sert paylaşım!

Beşiktaş'ta sakatlık alarmı! Paulista ve Uduokhai hakkında açıklama geldi

Beşiktaş'ta sakatlık alarmı! Paulista ve Uduokhai hakkında açıklama geldi

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk​ yönetimindeki idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray​, yarın saat 19.00'da RAMS Park​'ta Eyüpspor​'u konuk edecek.