Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü!

21 Eylül 2024 22:00 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 23:15

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanan derbi maçında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik skor ile döndü. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Torreira, Mertens ve Sara kaydederken ev sahibi adına tek gol Dzeko'dan geldi.

Dev derbi için Aziz Yıldırım iddiası! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Dev derbi için Aziz Yıldırım iddiası! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Trendyol Süper Lig​'in 6. hafta maçında Fenerbahçe​ evinde Galatasaray​'ı konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray 20. dakikada Torreira'nın golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Çok geçmeden ataklarına devam eden konuk takım 28. dakikada Mertens ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

İkinci yarıda Galatasaray 59. dakikada Sara ile skoru 3-0'a çıkarmayı başardı. Fenerbahçe'de ise 63. dakika Dzeko'nun kullandığı penaltı vuruşunda Muslera'yı avlayarak maçın skorunu 3-1'e getirdi.

Karşılaşma 3-1 sona erdi. Galatasaray aldığı bu galibiyet ile birlikte Trendyol Süper Lig'te 6'da 6 yaparak yoluna yenilgisiz devam ediyor.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galibiyet sonrası Galatasaray'ın galibiyet paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcular soyunma odasına "Kadıköy Hatırası" yazarak imza attı.

MOURİNHO DERBİDE KAYIP

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho​, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk derbi maçı hüsranla sonuçlandı.

Mourinho'nun takımı sahasında oynadığı Galatasaray maçını 3-1'lik skorla kaybetti.

EDİN DZEKO​ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki çıktığı 6. maçında 5. golünü kaydetti.

Dzeko, 63. dakikada penaltı vuruşu ile Muslera'yı geçerek fileleri sarsmayı başardı.

BATSHUAYİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den yeni transfer ettiği Michy Batshuayi, eski takımına karşı yapılan derbide yedek kulübesinde başladı.

ICARDİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığını atlatarak maç kadrosuna alındı. Mauro Icardi'nin maç sonu paylaşımı ise şöyle:

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonucu şu şekilde:

Konyaspor 0-0 Sivasspor

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe haftayı puansız kapatarak puanını 13'de tuttu. Sarı-lacivertli takım gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Galatasaray ise haftayı 3 puan ile kapatarak toplam puanını 18'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta evinde Kasımpaşa'yı misafir edecek.

SEMİH'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk ise "10 kilo versem, Fenerbahçe'nin kaçırdığı golleri atardım." dedi.