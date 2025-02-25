Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında! Acı tespit: 'Futbol yoktu'
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Dev mücadele golsüz tamamlanırken pozisyon açısınan kısır geçen maçı yabancı medya da beğenmedi. Maça ilişkin haberlerde futboldan değil Mourinho'nun hakeme yönelik söylemleri ve iki takım arasındaki gerginlik ön plana çıkarıldı.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldı. Golsüz biten mücadele yabancı basında da ilgi gördü. Ancak oynan futboldan çok saha dışı olaylar, hakem tartışmaları ve Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho'nun demeci ön plana çıkarıldı..
kullandı.
"OSIMHEN'İN SUS İŞARETİ TANSİYONU YÜKSELTTİ"
İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için atılan manşetler...
"Osimhen'in 'sus' işareti tansiyonu yükseltti, Galatasaray kısmen daha mutlu." (The Standard - İngiltere)