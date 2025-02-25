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 | Suat Vilgen

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında! Acı tespit: 'Futbol yoktu'

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Dev mücadele golsüz tamamlanırken pozisyon açısınan kısır geçen maçı yabancı medya da beğenmedi. Maça ilişkin haberlerde futboldan değil Mourinho'nun hakeme yönelik söylemleri ve iki takım arasındaki gerginlik ön plana çıkarıldı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında! Acı tespit: 'Futbol yoktu'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 07:54

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldı. Golsüz biten mücadele yabancı basında da ilgi gördü. Ancak oynan futboldan çok saha dışı olaylar, hakem tartışmaları ve Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho'nun demeci ön plana çıkarıldı..

kullandı.

"OSIMHEN'İN SUS İŞARETİ TANSİYONU YÜKSELTTİ"

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için atılan manşetler...

  • "Osimhen'in 'sus' işareti tansiyonu yükseltti, Galatasaray kısmen daha mutlu." (The Standard - İngiltere)
  • "Skriniar'lı Fenerbahçe, gergin derbide Galatasaray'la yenişemedi." (Sportnet - Slovakya)
  • "Şampiyonluk yarışında puanlar paylaşıldı, dengeler değişmedi." (beIN SPORTS ABD - ABD)

"FENERBAHÇE BASTIRDI, GALATASARAY DİRENDİ"

  • "Fenerbahçe bastırdı, Galatasaray direndi: Mourinho'nun farkı kapanmadı." (Corriere dello Sport - İtalya)
  • "Lider Galatasaray, Fenerbahçe karşısında farkı korudu, fırsatlar kaçtı." (L'Equipe - Fransa)
  • "30.000 polisin görev yaptığı ateşli derbi golsüz bitti." (Foot Mercato - Fransa)

"DERBİDE FUTBOLYOKTU"

  • "Tribünler ateşli, saha sessiz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beklentileri karşılamadı." (Globo - Brezilya)
  • "Mourinho, Galatasaray karşısında kazanamadı, sinirleri gerildi." (RTP - Portekiz)
  • "Mourinho Türk hakeme yüklendi: 'Sen yönetseydin felaket olurdu!' " (bolanarede.pt - Portekiz)
  • "Derbide futbol yoktu ama tribünlerde meşaleler konuştu!" (Marca - İspanya)

ETİKETLER
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#derbi
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Spor
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