Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında! Acı tespit: 'Futbol yoktu'

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Dev mücadele golsüz tamamlanırken pozisyon açısınan kısır geçen maçı yabancı medya da beğenmedi. Maça ilişkin haberlerde futboldan değil Mourinho'nun hakeme yönelik söylemleri ve iki takım arasındaki gerginlik ön plana çıkarıldı.