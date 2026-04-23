Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması için bilet satış tarihi ve ücretler futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Taraftarlar, dev mücadelenin biletlerinin hangi tarihte satışa sunulacağını ve fiyatların netleşip netleşmediğini merakla araştırıyor. Süper Lig’in en önemli karşılaşmalarından biri olarak değerlendirilen derbi öncesinde tüm ayrıntılar yakından izleniyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa sunuldu mu, ne zaman satışa çıkacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:31

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin biletlerinin hangi tarihte satışa sunulacağı futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemesi beklenen kritik karşılaşma öncesinde bilet ücretleri de merak edilen konular arasında yer aldı. RAMS Park’ta oynanacak büyük maç öncesinde kulüplerden ve taraftar gruplarından yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, deplasman tribünü biletlerine dair detaylar da netleşmeye başladı. Peki, Galatasaray–Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray–Fenerbahçe derbisine ait biletler henüz satışa sunulmadı. Süper Lig kapsamında 26 Nisan Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmanın biletlerinin en geç 24 Nisan tarihine kadar satışa çıkarılması öngörülüyor. Sarı-kırmızılı kulüpten resmi duyuru gelmesi durumunda gelişmeler haberimize yansıtılacaktır.

DERBİDE 406. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’de oynayacakları derbiyle birlikte tarihte 406’ncı kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galibiyet elde etti. Dev derbide oynanan üç müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Chobani Stadı’nın bulunduğu ve “Papazın Çayırı” olarak bilinen alanda 17 Ocak 1909 tarihinde gerçekleştirilen ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyet sayısı ve atılan gol istatistiğinde Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 405 karşılaşmanın 150’sinden galibiyetle ayrıldı, sarı-kırmızılı takım ise 130 kez (biri hükmen) kazandı. 125 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin kaydettiği 546 gole, Galatasaray 505 golle (3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere) yanıt verdi.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.