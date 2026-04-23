Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin biletlerinin hangi tarihte satışa sunulacağı futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemesi beklenen kritik karşılaşma öncesinde bilet ücretleri de merak edilen konular arasında yer aldı. RAMS Park’ta oynanacak büyük maç öncesinde kulüplerden ve taraftar gruplarından yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, deplasman tribünü biletlerine dair detaylar da netleşmeye başladı. Peki, Galatasaray–Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak?

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak? Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı ve maç öncesi istatistikler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbi biletleri henüz satışa sunulmadı. 26 Nisan Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmanın biletlerinin en geç 24 Nisan'a kadar satışa çıkarılması öngörülüyor. Bu derbi, iki takım arasında oynanacak 406. randevu olacak. Son 10 derbide Galatasaray'ın 5 galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe 2 kez kazandı. Tarihi rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısı (150) ve atılan gol sayısı (546) daha fazla.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray–Fenerbahçe derbisine ait biletler henüz satışa sunulmadı. Süper Lig kapsamında 26 Nisan Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmanın biletlerinin en geç 24 Nisan tarihine kadar satışa çıkarılması öngörülüyor. Sarı-kırmızılı kulüpten resmi duyuru gelmesi durumunda gelişmeler haberimize yansıtılacaktır.

DERBİDE 406. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’de oynayacakları derbiyle birlikte tarihte 406’ncı kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galibiyet elde etti. Dev derbide oynanan üç müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Chobani Stadı’nın bulunduğu ve “Papazın Çayırı” olarak bilinen alanda 17 Ocak 1909 tarihinde gerçekleştirilen ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyet sayısı ve atılan gol istatistiğinde Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 405 karşılaşmanın 150’sinden galibiyetle ayrıldı, sarı-kırmızılı takım ise 130 kez (biri hükmen) kazandı. 125 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin kaydettiği 546 gole, Galatasaray 505 golle (3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere) yanıt verdi.