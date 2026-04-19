Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu kim oldu?

EuroLeague Women Final’inde Türk derbisi coşkusu yaşandı. Zaragoza’daki kritik mücadelede karşılaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, Avrupa basketbolunun en saygın kupasını müzelerine götürmek için mücadele etti. Lig kapsamında oynanan final serisinde rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, EuroLeague finalinde de 68-55’lik skorla galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu kim oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 23:45

, final karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 yenerek kupaya uzandı. Kadınlar EuroLeague’de üçüncü kez sevinci yaşayan Fenerbahçe, maç bitiminde büyük bir coşku yaşadı ve kupa mutluluğunu doyasıya kutladı. Sarı-lacivertli ekip, 2025-26 sezonunda yer aldığı dört kulvarda da mutlu sona ulaşmayı başardı. Sezonun açılış kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14. kez müzesine taşıyan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı da 15. kez kazanarak bu organizasyonda en fazla zafere ulaşan takım unvanını korudu. Fenerbahçe Opet, ligi namağlup tamamlayarak üst üste 8’inci, toplamda ise 20’nci lig şampiyonluğunu elde etti. Kanarya, Avrupa’da üçüncü kez EuroLeague Kupası’nı kazanarak bunu başaran ilk Türk kadın takımı olma başarısını gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü kez şampiyonluk yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip, 2025-26 sezonunda yer aldığı dört kulvarda da mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 14. kez, Türkiye Kupası'nı ise 15. kez kazandı.
Ligde namağlup şampiyon olan Fenerbahçe, üst üste 8'inci, toplamda ise 20'nci lig şampiyonluğunu elde etti.
Julie Allemand, Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunun en değerli oyuncusu seçildi.
Türk finalinde ilk periyot, iki takımın da boş hücumlarıyla başladı. Fenerbahçe Opet, açılış çeyreğini 17-16 üstün tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Rupert’in sayılarıyla skor üretirken ilk devreyi 37-32’lik avantajla kapattı.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray Çağdaş Faktoring’in çabası sonucu değiştirmeye yetmedi ve Fenerbahçe Opet son periyoda 51-45 önde girdi.

Kontrollü oyununu devam ettiren Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 68-55 kazanarak 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Final mücadelesinde 13 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle öne çıkan Julie Allemand, Kadınlar EuroLeague 6’lı Final organizasyonunun en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca Emma Meesseman ile Julie Allemand, 6’lı Final’in en iyi beşine dahil edildi.

ETİKETLER
#Basketbol
#şampiyonluk
#fenerbahçe opet
#Euroleague Women
#Galatasaray Çağdaş Faktoring
#Kadınlar Euroleague
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.