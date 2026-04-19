Galatasaray Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu kim oldu?

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women final karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 yenerek kupaya uzandı. Kadınlar EuroLeague’de üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, maç bitiminde büyük bir coşku yaşadı ve kupa mutluluğunu doyasıya kutladı. Sarı-lacivertli ekip, 2025-26 sezonunda yer aldığı dört kulvarda da mutlu sona ulaşmayı başardı. Sezonun açılış kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14. kez müzesine taşıyan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı da 15. kez kazanarak bu organizasyonda en fazla zafere ulaşan takım unvanını korudu. Fenerbahçe Opet, ligi namağlup tamamlayarak üst üste 8’inci, toplamda ise 20’nci lig şampiyonluğunu elde etti. Kanarya, Avrupa’da üçüncü kez EuroLeague Kupası’nı kazanarak bunu başaran ilk Türk kadın takımı olma başarısını gösterdi.

Türk finalinde ilk periyot, iki takımın da boş hücumlarıyla başladı. Fenerbahçe Opet, açılış çeyreğini 17-16 üstün tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Rupert’in sayılarıyla skor üretirken ilk devreyi 37-32’lik avantajla kapattı.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray Çağdaş Faktoring’in çabası sonucu değiştirmeye yetmedi ve Fenerbahçe Opet son periyoda 51-45 önde girdi.

Kontrollü oyununu devam ettiren Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 68-55 kazanarak 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Final mücadelesinde 13 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle öne çıkan Julie Allemand, Kadınlar EuroLeague 6’lı Final organizasyonunun en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca Emma Meesseman ile Julie Allemand, 6’lı Final’in en iyi beşine dahil edildi.