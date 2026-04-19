Kadınlar EuroLeague’de bir kez daha Türk ekipleri finalde karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Avrupa basketbolunun en saygın kupasını müzelerine taşımak için sahaya çıkacak. Heyecanla beklenen derbinin canlı yayın detayları dijital platformlarda yoğun biçimde araştırılıyor. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kadınlar EuroLeague finali hangi kanalda? Kadınlar EuroLeague'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Avrupa basketbolunun en saygın kupasını müzelerine taşımak için finalde karşı karşıya geliyor. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de Pabellón Príncipe Felipe'te şampiyonluk için mücadele edecek. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 yenerek finale yükseldi. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise yarı finalde Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

GALATASARAY FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

İspanya’nın Zaragoza kentinde organize edilen 6’lı Final etabında finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, 19 Nisan Pazar günü Pabellón Príncipe Felipe’te TSİ 21.00’de karşı karşıya gelerek şampiyonluk kupasını müzelerine götürmeye çalışacak. Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın yoğun ilgi görmesi beklenirken, basketbolseverler internet üzerinden maça ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. “Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı izle” biçimindeki aramalar dikkat çekici seviyeye ulaşmış durumda. Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı takip etmek için TRT Spor’a uydu aracılığıyla erişim sağlamak yeterli olacak. Karşılaşmayı çevrim içi izlemek isteyenler ise TRT Spor’un resmî internet sitesini takip edebilir.

FİNAL MAÇININ ÖYKÜSÜ

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup etabında oynadığı 12 maçın 11’ini kazanan ve yalnızca 1 yenilgi alan Fenerbahçe Opet, yarı final play-in aşamasına katılma hakkı kazandı. Bu turda İspanya temsilcisi Spar Girona’yı iki karşılaşmada da mağlup eden sarı-lacivertliler, yarı finale yükseldi.

Zaragoza’daki yarı finalde Spar Girona’yı bu kez 76-59’luk skorla geçen ekip, adını finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise grup aşamasını 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Yarı final play-in turunda Fransa’nın Basket Landes ekibini 2-1’lik seriyle eleyen sarı-kırmızılılar, yarı finalde de İspanya’nın Casademont Zaragoza takımını 63-56 yenerek finale çıktı ve Fenerbahçe Opet’in rakibi oldu.

Organizasyonda kupaya uzanması halinde sarı-lacivertli ekip tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde edecek, sarı-kırmızılılar ise 2. kez bu sevinci yaşayacak.

Ayrıca Türkiye, sonuçtan bağımsız olarak kadın basketbolunda kulüpler düzeyindeki 10. Avrupa kupasını hanesine yazdırmış olacak.