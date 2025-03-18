Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor maçı için TFF'ye başvurdu: Olaylar araştırılsın

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maç için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, maç sonunda yaşanan olayların araştırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Ligin 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 4-0'la geçerken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu.

SON DÜDÜK ÇALDI, SAHA KARIŞTI

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktığı Samsunspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı.

İRFAN CAN İLE MARC BOLA BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola arasında tartışma yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI AYIRDI

İki takım futbolcuları ve teknik ekibi araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

Güvenlik güçleri de devreye girerek sahada önlem aldı.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU

Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp, maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Galatasaray, olayların araştırılarak sorumluların disiplin kuruluna sevk edilmesini istedi.