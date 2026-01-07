Menü Kapat
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi statta oynanacak, nerede? 10 Ocak'ta karşı karşıya gelecekler

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi statta oynanacağı TFF tarafından duyuruldu. Bu sezon yeni formatta düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da yarı finale yükselen takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. İki takım 10 Ocak 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın kazananı kupanın sahibi olacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacağı merak ediliyor. TFF Süper Kupa ile ilgili detayları duyurdu.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi statta oynanacak, nerede? 10 Ocak'ta karşı karşıya gelecekler
Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları tamamlandı. Yarı final maçları kapsamında Trabzonspor ile karşılaşacan Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek final biletini alan ilk takım olmuştu. Fenerbahçe ise 6 Ocak 2026 Salı günü Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galibiyet alarak finale adını yazdırdı. Turkcell Süper Kupa'nın final etabında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi oynanacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacağı ise gündem oldu. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi statta oynanacak, nerede? 10 Ocak'ta karşı karşıya gelecekler

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK, NEREDE?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçı TFF tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rakebatte sarı-lacivertlilerin 3 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. İki takım tarihleri boyunca toplam 171 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 60'ında sarı-lacivertliler, 57'sinde ise sarı-kırmızılılar galibiyet ile ayrıldı. 54 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 216 kere fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 203 gol attı.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi statta oynanacak, nerede? 10 Ocak'ta karşı karşıya gelecekler

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın istatistikleri ise şöyle:

1 Aralık 2025 | Fenerbahçe 1:1 Galatasaray

2 Nisan 2025 (ZTK) | Fenerbahçe 1:2 Galatasaray

24 Şubat 2025 | Galatasaray 0:0 Fenerbahçe

21 Eylül 2024 | Fenerbahçe 1:3 Galatasaray

19 Mayıs 2024 | Galatasaray 0:1 Fenerbahçe

