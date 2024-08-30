Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olması için saatler kaldı. Play-off turlarının bitişiyle gözler yarın Monako'daki torbadan çıkanlarda olacak. Yeni formatıyla ilk kez yapılacak Avrupa Ligi kurasında takımlarımızın karşısına gelebilecek muhtemel rakipler ise şöyle...
Üç büyüklerin UEFA Avrupa Ligi heyecanı son sürat sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ve Fenerbahçe'de UEFA maratonu başladı. Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi Türkiye saatiyle 14.00'te, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da gerçekleşecek.
UEFA yeni bir sistem getirdi. Bu zamana kadarki devam eden gruplar sistemi yerine 36 takımlı lig aşaması uygulanacak. Galatasaray'ın 3. torbadan, Fenerbahçe'nin 2'den, Beşiktaş'ın ise 4. torbadadan gireceği kurada muhtemel rakiplerimiz ise şöyle:
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
Fenerbahçe
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
Galatasaray
Ferençvaroş
Karabağ
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets
4. TORBA
Beşiktaş
Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Başakşehir
Chelsea
Kopenhag
Gent
Fiorentina
Real Betis
2. TORBA
Pafos
Legia Varşova
Heidenheim
Djurgardens
Rapid Wien
Panathinaikos
3. TORBA
Ljubljana
Omonia
HJK Helsinki
St. Gallen
Vitoria Guimaraes
Astana
4. TORBA
LASK Linz
Cercle Brugge
Shamrock R.
Larne FC
The New Saints
Lugano
5. TORBA
Celje
Apoel
Viktoria Plzen
Mlada Boleslav
Petrocub
Backa Topola
6. TORBA
Borac Banja Luka
J. Bialystok
Dinamo Minsk
Molde
Vikingur
Noah