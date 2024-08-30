Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu

30 Ağustos 2024 03:22 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 03:34

Üç büyüklerin UEFA Avrupa Ligi heyecanı son sürat sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ve Fenerbahçe'de UEFA maratonu başladı. Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi Türkiye saatiyle 14.00'te, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da gerçekleşecek.

UEFA yeni bir sistem getirdi. Bu zamana kadarki devam eden gruplar sistemi yerine 36 takımlı lig aşaması uygulanacak. Galatasaray'ın 3. torbadan, Fenerbahçe'nin 2'den, Beşiktaş'ın ise 4. torbadadan gireceği kurada muhtemel rakiplerimiz ise şöyle:

1. TORBA

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag

2. TORBA

Fenerbahçe

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

FCSB

Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

Galatasaray

Ferençvaroş

Karabağ

Elfsborg

Hearts

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorets

4. TORBA

Beşiktaş

Midtjylland

Malmö

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Rigas Skola

Anderlecht

Twente

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Başakşehir

Chelsea

Kopenhag

Gent

Fiorentina

Real Betis

2. TORBA

Pafos

Legia Varşova

Heidenheim

Djurgardens

Rapid Wien

Panathinaikos

3. TORBA

Ljubljana

Omonia

HJK Helsinki

St. Gallen

Vitoria Guimaraes

Astana

4. TORBA

LASK Linz

Cercle Brugge

Shamrock R.

Larne FC

The New Saints

Lugano

5. TORBA

Celje

Apoel

Viktoria Plzen

Mlada Boleslav

Petrocub

Backa Topola

6. TORBA

Borac Banja Luka

J. Bialystok

Dinamo Minsk

Molde

Vikingur

Noah