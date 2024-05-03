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03 May 2024 13:48 - Güncelleme : 03 May 2024 14:03

Galatasaray-Fenerbahçe'nin 1960 yılındaki maçı ilk kez yayınlandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1960 yılında oynadığı Hasan Polatkan Kupa maçı görüntülerini Sinema Genel Müdürlüğü ilk kez paylaştı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1960 yılında Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçının görüntülerini yayınladı.

Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 117. yaşı kutlu olsun" ifadesi kullanılarak, 1960'ta Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler yer verildi.

Galatasaray-Fenerbahçe'nin 1960 yılındaki maçı ilk kez yayınlandı - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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