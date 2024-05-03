03 May 2024 13:48 - Güncelleme : 03 May 2024 14:03
Galatasaray-Fenerbahçe'nin 1960 yılındaki maçı ilk kez yayınlandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1960 yılında oynadığı Hasan Polatkan Kupa maçı görüntülerini Sinema Genel Müdürlüğü ilk kez paylaştı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1960 yılında Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçının görüntülerini yayınladı.
Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 117. yaşı kutlu olsun" ifadesi kullanılarak, 1960'ta Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı