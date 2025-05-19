Galatasaray formasını sokak ortasında yaktılar! Taraftarı oldukları takım şaşırttı

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. Diyarbakır'da ise bir grup Amedspor taraftarı, kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlardan aldıkları bir formayı yakarken, bu anları videoya çekti.

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer, sarı-kırmızılı ekibe üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu getirdi. Galibiyetin ardından özellikle Diyarbakır’da binlerce taraftar sokaklara döküldü. Meşaleler yakıldı, Galatasaray bayraklarıyla şehirde kutlamalar yapıldı.

GALATASARAYLILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak sevince gölge düşüren bir olay da yaşandı. Amedspor'u destekleyen bir grup, Galatasaray formasını ateşe vererek o anları videoya aldı. Formayı yakarken küfürlü ifadeler kullanan bu kişiler, çevredekilerin tepkisini çekti. Uyarılara aldırış etmeyen grup, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. O anlar, Galatasaray taraftarları arasında büyük öfkeye neden oldu.