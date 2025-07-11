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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Fransa kapılarına dayanıyor! Osimhen sonrası transfer hamlesi belli oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın Osimhen sonrası hamlesi belli oldu. İddialara göre sarı-kırmızılılar Almanya ekiplerinden Freiburg forması giyen Kiliann Sildillia ile ilgileniyor.

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Galatasaray Fransa kapılarına dayanıyor! Osimhen sonrası transfer hamlesi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 15:41

, transferinin ardından transferinde de mutlu sona yaklaşmak üzere.

Yeni sezona Avrupa'da başarı hedefi ile hazırlık yapan sarı-kırmızıların Osimhen sonrası nereye takviye yapacağı belli oldu.

Fransız basınında ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray, Kiliann Sildillia ile ilgileniyor.

Galatasaray Fransa kapılarına dayanıyor! Osimhen sonrası transfer hamlesi belli oldu

GALATASARAY'DAN SAĞ BEKE TAKVİYE

Osimhen sonrası hangi hamlesini yapacağı henüz bilinmeyen Galatasaray'ın yeni rotası belli oldu. Osimhen'in bonservisinden dolayı kaleci konusunda Günay Güvenç ile devam etme ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar, sağ beke takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fransız basını L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Alman ekip forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Kiliann Sildillia ile ilgileniyor.

Ancak haberde Fransız sağ bek ile Hollanda takımı PSV'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray Fransa kapılarına dayanıyor! Osimhen sonrası transfer hamlesi belli oldu

KİLİANN SİLDİLLİA İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Kilian Sildillia bu sezon Freiburg formasıyla 22 maçta toplam 866 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan Sildillia, sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 6 maç kaçırdı.

Transfermarkt'ın 5 Haziran 2025 tarihinde güncellediği verilere göre 23 yaşındaki genç Fransız oyuncunun 10 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Freiburg
#osimhen
#Leroy Sane
#Kiliann Sildillia
#Spor
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