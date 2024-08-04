Galatasaray Gabriel Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte oyuncunun maliyeti... 

04 Ağustos 2024 23:41 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 23:49

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

8 numara takviyesi için uzun süredir yoğun şekilde çalışan Galatasaray yönetimi sonunda aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu. Scott McTominay transferinde istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar Norvich City’li Gabriel Sara’yı renklerine kattı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı oyuncu yıllık 2.75 milyon euro kazanacak.

Gabriel Sara, Norwich City'ye veda etti. İngiliz ekibinin paylaştığı videoda Brezilyalı futbolcu, "Burada oynamak bir onurdu ve burada her zaman hoş karşılandım. Geçirdiğim zamanda Norwich ailesinin bir parçası gibi hissettim. Buradaki her maç harikaydı. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum, onları çok seviyorum." dedi.

GABRIEL SARA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Gabriel Sara, 2023-2024 sezonunda 46 Championship, 3 EFL Cup, 2 FA Cup ve 2 Championship Play-Off olmak üzere toplam 53 maçta oynadı.

Bu karşılaşmalarda 4 bin 604 dakika süre alan genç oyuncu 14 gol, 13 asist yaptı.