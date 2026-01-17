Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 17.01.2026

Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI nereden izlenir? GS maçı şifreli olarak yayınlanacak

Galatasaray Gaziantep maçı canlı izleme linki birçok kişi tarafından araştırılıyor. Nefes kesen maç öncesinde taraftarlar Galatasaray Gaziantep maçını beIN Sports üzerinden nasıl izleyeceğini merak ediyor. Süper Lig'de karşılaşma bu akşam 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI nereden izlenir? GS maçı şifreli olarak yayınlanacak
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakayı bekleyenler ise Galatasaray Gaziantep maçı canlı nereden izlenir araştırmasına başladı.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Süper Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşma 20.30'da başlarken beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı olarak televizyon ekranlarında izleyebilecek. Müsabaka bu akşam şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı izlemek için beIN Sports aboneliği almalıdır.

Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI nereden izlenir? GS maçı şifreli olarak yayınlanacak

GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Nefes kesen maç beIN Sports ekranlarında yayınlanırken taraftarlar abonelik satın alarak müsabakayı izleyebilecek.

Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI nereden izlenir? GS maçı şifreli olarak yayınlanacak

BEIN SPORTS CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Karşılaşma beIN Sports ekranlarında yayınlanırken beIN Sports aboneliği satın alanlar televizyon ekranlarından maçı takip edebilecek.

#Spor
