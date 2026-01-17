Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI nereden izlenir? GS maçı şifreli olarak yayınlanacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakayı bekleyenler ise Galatasaray Gaziantep maçı canlı nereden izlenir araştırmasına başladı.

Süper Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşma 20.30'da başlarken beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı olarak televizyon ekranlarında izleyebilecek. Müsabaka bu akşam şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı izlemek için beIN Sports aboneliği almalıdır.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Nefes kesen maç beIN Sports ekranlarında yayınlanırken taraftarlar abonelik satın alarak müsabakayı izleyebilecek.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Karşılaşma beIN Sports ekranlarında yayınlanırken beIN Sports aboneliği satın alanlar televizyon ekranlarından maçı takip edebilecek.