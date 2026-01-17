Galatasaray Gaziantep maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? GS muhtemel ilk 11 kadrosu

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, bugün oynayamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo