Galatasaray Gaziantep maçını hangi kanal veriyor? Süper Lig’de dev karşılaşma

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarlar ise Galatasaray maçını hangi kanal veriyor araştırmasına başladı.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

GS MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

