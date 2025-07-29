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 | Umut Arslan

Galatasaray genç defansı ile anlaştı! Metehan Baltacı imzaladı

Süper Lig’de üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu şampiyonluklarda önemli rol alan oyuncuları ile sözleşme yenilemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonlukların önemli isimlerinden biri olan takımın genç oyuncusu Metehan Baltacı ile masaya oturdu.

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Galatasaray genç defansı ile anlaştı! Metehan Baltacı imzaladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:36

, yaz döneminde çalışmalarına devam ederken bazı oyuncuları ile sözleşme yenilemeye devam ediyor. Bu hususta yapılan çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Cimbom, takımının 22 yaşındaki genç defans oyucusu Metehan Baltacı ile anlaşma sağladı.

Galatasaray genç defansı ile anlaştı! Metehan Baltacı imzaladı

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR UZATILDI

Galatasaray, takımın genç defans oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray genç defansı ile anlaştı! Metehan Baltacı imzaladı

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 3 kupa sevinci yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular

Geçen Sezon kaç maçta rol aldı?
22 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 18 maçta görev aldı.
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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#türk futbol
#Metehan Baltacı
#Sözleşme Yenileme
#Spor
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