Galatasaray genç defansı ile anlaştı! Metehan Baltacı imzaladı

Galatasaray, yaz transfer döneminde çalışmalarına devam ederken bazı oyuncuları ile sözleşme yenilemeye devam ediyor. Bu hususta yapılan çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Cimbom, takımının 22 yaşındaki genç defans oyucusu Metehan Baltacı ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR UZATILDI

Galatasaray, takımın genç defans oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.



GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 3 kupa sevinci yaşadı.