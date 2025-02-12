Galatasaray, genç oyuncu Arda Ünyay'a imzayı attırdı

GALATASARAY GENÇ OYUNCU ARDA ÜNYAY'I KADROSUNA KATTI

Galatasaray, 18 yaşındaki Arda Ünyay’ı renklerine bağlayarak genç oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü forması giyen Arda’nın transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden itibaren forma giymeye başlayacak olup, sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacaktır."

ifadelerine yer verildi. Genç oyuncu, bu sezon Trendyol 1. Lig’de Ankaragücü formasıyla 3 maçta görev aldı ve performansıyla dikkat çekti. Arda Ünyay'ın Galatasaray’da göstereceği gelişim merakla bekleniyor.