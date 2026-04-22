Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı saat kaçta? ZTK Galatasaray Gençlerbirliği şifresiz hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı, Galatasaray ile Gençlerbirliği (Natura Dünyası) arasındaki karşılaşmayla sürüyor. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, sahasında yarı final bileti almak için mücadele verecek. Kupada sürpriz sonuçlara imza atan Gençlerbirliği ise deplasmanda tur arayacak. Taraftarlar, “Galatasaray kupa maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki kritik randevunun ATV ekranlarından canlı yayınlanması beklenirken, müsabakanın ayrıntıları yoğun ilgi görüyor.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 18:16

çeyrek finalinde bugün oynanacak –Natura Dünyası maçında hakem Oğuzhan Aksu görev alacak. Türkiye Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek. Galatasaray–Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilmişti. Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 10 maçın 8’ini kazandı, 2’sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray ve Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 22 Nisan Çarşamba günü saat 22.30'da ATV'de yayınlanacak maçta karşılaşıyor.
Maçın hakemi Oğuzhan Aksu olacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor ve kupada A Grubu'nu lider tamamladı.
Gençlerbirliği ise kupada B Grubu'nu 3. sırada tamamladı.
Galatasaray'da bazı oyuncular Fenerbahçe derbisi düşünülerek dinlendirilecek.
Gençlerbirliği'nde sakatlıkları devam eden 3 oyuncu forma giyemeyecek.
İki ekip sezon içinde üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanırken, son müsabakalarda G.Saray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği ile yaptığı son 5 resmi maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom, bu seriye bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Ligde zirvede yer alan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda A Grubu’nu lider bitirerek çeyrek finale çıktı. Gençlerbirliği ise B Grubu’nu 3. sırada tamamladı. Geçtiğimiz cumartesi iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında oynanacak Galatasaray–Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 22 Nisan Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak. İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecek zorlu mücadele ATV’den canlı olarak yayınlanacak. 2026 ATV frekans bilgileri ise şu şekilde: Uydu; Türksat 4A, Frekans; 12053 MHz, Polarizasyon; Yatay (H), Sembol Oranı (SR); 27500, FEC; 5/6.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ 11’LERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kadroda bazı oyuncuları dinlendirecek. Tecrübeli teknik adam, hafta sonunda oynanacak kritik Fenerbahçe derbisini düşünerek bazı isimleri yedek kulübesine çekecek. Uğurcan, Barış, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi futbolcular derbi öncesi dinlendirilecek. Gençlerbirliği cephesinde ise sakatlıkları devam eden Oghenekaro Etebo, Steve Kyabou ve Abdullah Şahindere, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya

