Galatasaray ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Seyrantepe’de oynanan mücadeleyi başkent temsilcisi 2-0 kazanarak Konyaspor’un ardından yarı finale çıkan ekip oldu.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti Galatasaray elendi mi? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek kupadan elendi. Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm'ün 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Adama Traore farkı ikiye çıkardı ve takımına turu getiren golü attı. Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maç sonunda Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e bazı taraftarlar tepki gösterdi, ancak daha sonra taraftarlar ve teknik heyet tarafından teselli edildi.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada gol perdesini 51. dakikada Fıratcan Üzüm araladı.

Gençlerbirliği’nde Adama Traore ise farkı ikiye yükselterek takımına turu getiren isim oldu.

Yarı finale yükselen Gençlerbirliği, Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinden tur atlayan rakiple mücadele edecek.

Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Müsabakada ikinci yediği golden sonra stadyumdaki bazı taraftarlar, kaleci Günay Güvenç'e ıslıkla tepki gösterdi. Mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular, Günay'ı yanına giderek teselli etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü.

Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.