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Galatasaray - Göztepe canlı maç anlatımı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:08
Galatasaray - Göztepe canlı maç anlatımı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maçın detayları tgrthaber.com'da...

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig​'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Rams Park​'ta oynanacak.

 

11'LER

Galatasaray: Muslera​, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo

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HAKEM KADROSU

Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer görev alacak.

Galatasaray- Göztepe maçına Alper Akarsu - www.marasposta.com

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Kaynak: tgrthaber.com
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