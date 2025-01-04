Galatasaray - Göztepe canlı maç anlatımı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:08
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Rams Park'ta oynanacak.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.
Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo
HAKEM KADROSU
Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer görev alacak.
Kaynak: tgrthaber.com